Lazio, da Floriani Mussolini a Crespi: la situazione dei baby, molti sperano di restare

RASSEGNA STAMPA - Con solo il campionato da disputare, lo spazio e le opportunità sono ridotte per i baby di ritorno dai vari prestiti. Quello che ha più chance, spiega il Corriere dello Sport, è Floriani Mussolini che però deve fare i conti con i terzini già presenti in rosa. Il classe 2003 è reduce da una super stagione con la Juve Stabia, è stato riscattato dai campani e controriscattato dai biancocelesti. Svolgerà le visite mediche d’idoneità col resto dei biancoelesti, le valutazioni sul suo futuro sono aperte. Il suo contratto è in scadenza nel 2027, l’incontro tra l’entourage e la dirigenza potrebbe portare a un adeguamento delle cifre. Le condizioni però, sono chiare: resterà solo se ci sarà la voglia di puntare su di lui. Altrimenti, si cercherà una soluzione in prestito e non mancano i club interessati.

Ruggeri è un altro, il suo destino dipenderà dai playout tra Salernitana e Sampdoria. Se i granata dovessero salvarsi potrebbe restare, il suo contratto scade il prossimo anno e per ripartire in prestito servirebbe un rinnovo. Stessa cosa per Crespi, qualora si concretizzasse la fusione tra Brescia e Feralpisalò potrebbe essere ceduto a titolo definitivo. Altrimenti, la Salernitana è un’opzione in prestito. Bertini, tornerà alla base dall’Ascoli. Ha un anno di contratto e in C piace anche a Alcione e Az Picerno.

Artistico ha trascorso metà stagione alla Juve Stabia e metà al Cosenza, troverà in B un’altra sistemazione. Saná Fernandes non ha brillato, Cancellieri è l’unico a aver giocato in A e si attende la decisione del Parma. A questi, si aggiungono poi i ragazzi in uscita dalla Primavera: Filipe Bordon e Milani.

