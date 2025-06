Lazio, ricordi Kerkez? È pronto a trasferirsi al Liverpool: i dettagli

"Here we go!", scrive Fabrizio Romano. Milos Kerkez sarà un nuovo giocatore del Liverpool. Il terzino ungherese arriverà dal Bournemouth per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Quando giocava all'AZ Alkmaar, la Lazio aveva provato a prenderlo: era l'estate del 2023, dopo il secondo posto in campionato con Sarri e la qualificazione in Champions League. Alla fine, però, non se n'è fatto nulla, e al suo posto è arrivato Luca Pellegrini dalla Juventus (insieme a Rovella).

