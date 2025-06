Calciomercato Lazio | Occhi su un figlio d'arte: piace Ruben Van Bommel

CALCIOMERCATO LAZIO - Attaccante giovane, talento di casa. La dinastia Van Bommel ha attirato l'interesse della Lazio. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, a Lotito e Fabiani piace Ruben Van Bommel, figlio di Mark, ex centrocampista di Barcellona, Bayern Monaco e Milan. Il classe 2004, invece, gioca in attacco all'AZ Alkmaar: quest'anno in 34 presenze (per un totale di 2.166 minuti divisi anche tra Europa League e AZ Alkmaar U21) ha messo a referto 10 gol e 6 assist da esterno sinistro. Attualmente è impegnato nell'Europeo U21 con l'Olanda (ha realizzato un assist) e su di lui c'è anche il Bologna (oltre ad altri club non italiani). La sua valutazione si aggira intorno ai 15-17 milioni di euro: prima di muoversi in entrata, però, la Lazio deve lavorare sulle uscite.

