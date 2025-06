Lazio, Gregucci: "Tchaouna e Noslin? Devono passare al setaccio di Sarri"

TUTTOmercatoWEB.com

Raggiunto dai microfoni di Radiosei l'ex biancoceleste Angelo Gregucci si è espresso su alcuni giocatori della rosa che dovranno essere valutati durante il ritiro da mister Sarri: "Può avere anche una logica impostare l’estate della Lazio anche sulle valutazioni che Sarri dovrà fare su alcune elementi che non ha allenato. Tavares, per esempio, essendoci la possibilità di offerte dal mercato, sarà necessario un approfondimento. Lui può avere difficoltà di collocazione tattica, ma essendo giocatore dalle enormi potenzialità la scelta non è facile. Comandano gli uomini o le idee? Se la Lazio lo spedisce sul mercato, qualcosa si può fare".

"Tchaouna e Noslin sono altri elementi che, non essendo fautori di grandissime richieste, devono passare al setaccio del tecnico. Certo che bloccare il mercato è pericoloso, a volte ci sono delle occasioni che andrebbero colte al volo. Il mercato è bloccato, la Lazio ha anche il problema dell’indice di liquidità, c’è la necessità di prendere in considerazione tutto, anche in uscita. Non mi sorprenderei arrivasse un’offerta importante anche per Guendouzi, per esempio. Il nostro presidente deve fare qualcosa per sbloccare la situazione di liquidità del club".

