Lazio, ecco la "nuova Olympia": la società fissa la data del primo volo

Da quando Olympia non vola più, non è più domenica. Si potrebbe utilizzare una frase del singolo di Cesare Cremonini per descrivere la situazione di casa Lazio e in particolare il vero e proprio digiuno che ha caratterizzato la seconda parte di stagione della Lazio. Anche Sarri ha parlato dell'aquila. Lo ha fatto nell'intervista a Sportitalia: "Mi mancherà Olympia. Era proprio nel giardino davanti alla mia stanza. La vedevo tutti i giorni, ma adesso ho visto che non c'è più". Chissà però se presto il Comandante si ritroverà la sostituta.

Come riferisce Il Messaggero, negli ultimi mesi sono arrivate tante candidature, tra le quali anche due donne, per diventare il nuovo falconiere biancoceleste. La selezione è andata avanti tenendo conto di tutto ciò che serve tra autorizzazioni, custodia dell'aquila, trasporto e addestramento per volare all'interno dell'Olimpico. Da Formello sottolineano che la scelta resta tra due soli candidati e assicurano che, se tutto andrà bene come previsto, entro la terza o quarta giornata casalinga di campionato, la "nuova Olympia" potrà voltare. Nel frattempo, l'ex falconiere Juan Bernabé è ancora a Formello. Lo scontro legale con la Lazio prosegue.

