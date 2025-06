Calciomercato Lazio | Fiorentina, piace Pio Esposito. Ma l'Inter...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Francesco Pio Esposito è stato uno dei primi nomi a entrare con insistenza in orbita biancoceleste. Reduce da una grande stagione allo Spezia, in Serie B, il giovane attaccante ha attirato su di sé l'interesse di molti club italiani. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, oltre la Lazio ci sarebbe anche la Fiorentina sul classe 2005.

La Viola monitora attaccanti, non ha potere sulla clausola da 52 milioni di euro di Kean. Qualora rimanesse, potrebbe comunque scegliere di affiancare a lui e Dzeko un attaccante giovane. L'Inter però ha altre idee per il baby bomber: sembra che i nerazzurri preferirebbero lasciarlo partire solo in prestito secco, il club punta su di lui per il futuro. Proprio per questo, la Fiorentina cerca altre opzioni: l'ultima in ordine cronologico porta a Cristian Shpendi, attaccante classe 2003 del Cesena.

