Lazio, Liverani: "Sarri e Baroni hanno idee diverse. Si ripartirà da zero"

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Liverani, attuale tecnico della Ternana, ha parlato di diversi temi legati al calcio italiano ai microfoni di Sky Sport. Tra le altre cose, l'ex calciatore biancoceleste ha commentato il cambio in panchina della Lazio, sottolineando come con l'addio di Baroni e il ritorno di Sarri bisognerà ripartire da zero. Queste le sue parole: "Non so se sia un anno zero, lo si diceva anche lo scorso anno con Baroni. Sarà un anno zero perché c'è differenza nelle idee di calcio fra Baroni e Sarri, quindi si ripartirà da zero in questo senso. C'è da capire quanti giocatori arriveranno secondo le idee di Sarri".

