Lazio | Romagnoli, tutto tace: tra promesse fatte e incontri...

CALCIOMERCATO LAZIO - Un silenzio assordante quello che emerge da Formello sulla situazione di Alessio Romagnoli. Contratto in scadenza nel 2027 e necessità di trovare un nuovo accordo per riparare una crepa che è si è creata nel 2023. Quell'anno la Lazio di Maurizio Sarri va in Champions League da seconda in classifica, Romagnoli e Casale sono una delle migliori coppie del calcio europeo e il centrale numero 13 a fine stagione si reca dalla società per riscuotere la promessa fatta al momento della firma: un adeguamento del contratto in caso di qualificazione nella massima competizione europea. Nessuna risposta. A distanza due anni la situazione sembra ripetersi. Questa volta Romagnoli si è presentato con insistenza alle porte di Lotito e Fabiani, con lo scopo di ottenere un rinnovo del contratto che lo premi per quanto fatto fino a oggi, ma soprattutto che porti finalmente all'adempimento del patto stipulato nell'estate del 2022.

UNA NUOVA FASE DI STALLO - Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Tempo, l'entourage del calciatore e la società si sarebbero incontrate a più riprese, ma quel che è emerge da Formello un silenzio che preoccupa. La trattativa è iniziata qualche settimana fa, la società aveva proposto un rinnovo fino al 2029, con il calciatore che spingeva per avere un anno in più. Le sensazioni restavano comunque positive, almeno fino a una nuova fase di stallo. A causarla il tema dell'ingaggio. Romagnoli vuole che quella promessa fatta venga mantenuta, che il suo stipendio da 3 milioni annui lieviti fino ad arrivare a 3,7.

La società per il momento non si muove e questo immobilismo è motivo di preoccupazione in casa Lazio con il timore che il calciatore possa salutare o, in alternativa, arrivare a scadenza nel 2027 senza che quell'accordo venga mai rispettato. In tal senso, scrive il quotidiano, importante potrebbe essere l'incontro a Formello tra Romagnoli e Lotito in occasione del ritiro. Il centrale ribadirà la propria volontà, starà al patron decidere come reagire, conscio della rilevanza del numero 13 nella Lazio di Maurizio Sarri.

