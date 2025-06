Calciomercato Lazio | Sarri guarda alla Juve per l'attacco: ecco la sua richiesta

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Prima di qualsiasi acquisto e cessione, servirà l’avallo di Sarri che vuole valutare la rosa da vicino per poter indirizzare anche la società sul da farsi. La dirigenza farà dei nomi, altrettanto farà il tecnico che di desideri ne ha diversi. Nella lista dei suoi vorrei, si legge nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, c’è anche Nico Gonzalez. L’argentino è stato suggerito dal tecnico al ds Fabiani nell’incontro avvenuto in settimana, ma con l’indice di liquidità bloccato e il prezzo del suo cartellino probabilmente è destinato a restare un desiderio.

Il classe ’98 è in uscita dalla Juve, ma adesso l’operazione non è alla portata. Un investimento oneroso, oltre ai paletti dell’indice di liquidità, per cui servirebbero delle cessioni importanti per poter ipotizzare una trattativa. La sua valutazione è intorno ai 30 milioni di euro. Un’apertura, si legge sempre sul quotidiano, potrebbe esserci in caso di prestito. A quel punto i discorsi sul pagamento verrebbero rinviati. La pista però, attualmente, non è praticabile ma il profilo non viene cancellato dalla lista.

Pubblicato il 20/06 alle 08.45