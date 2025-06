Lazio, quasi tutti sono sacrificabili: Sarri si affida a pochi fedelissimi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - La Lazio del secondo ciclo di Sarri è in costruzione. Per ripartire al meglio, il tecnico si affiderà a quelli che ritiene essere i suoi pilastri, giocatori imprescindibili su cui fondare la rinascita nella prossima stagione. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Gila, Romagnoli, Rovella, Guendouzi e Zaccagni sono i suoi intoccabili, ai quali si possono aggiungere altri punti fermi come Provedel, Isaksen e Dia.

Tutti gli altri elementi della rosa, chi più e chi meno, saranno messi alla prova, ma per una squadra che per fare mercato ha bisogno di cedere, e non poco, quasi nessuno può essere considerato incedibile. Tavares andrà valutato sul campo e dovrà dimostrare di potersi adattare agli schemi del Comandante, mentre Castellanos e Dia si contenderanno una maglia da titolare. Tutti e tre sono a pieno titolo nel progetto, ma in caso di offerte tra i 20 e i 30 milioni potrebbero partire. A Sarri servono almeno quattro rinforzi e per averli servirà sbloccare il tanto citato indice di liquidità grazie a delle cessioni.

Molti altri giocatori sono sconosciuti al tecnico toscano, che li dovrà valutare direttamente durante il ritiro di Formello. È il caso di Dele-Bashiru, Gigot, Belahyane e Provstgaard, al quale si aggiunge Patric, già conosciuto da Sarri, ma del quake andranno verificato il pieno recupero. In un gruppo già consolidato andranno effettuati degli interventi mirati, ma per renderli possibili, in pochi potranno essere giudicati come non sacrificabili.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.