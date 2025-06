Calciomercato Lazio | Altro duello con il Bologna: piace Ghilardi del Verona

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Vi avevamo raccontato dell'interesse della Lazio per Daniele Ghilardi, difensore del Verona. È uno dei nomi di cui la società biancoceleste ha parlato con la CAA Base, l'agenzia che cura gli interessi di Sarri. C'era stato un contatto per Coppola (ora al Brighton), Okoli e proprio per Ghilardi. Come riportato da L'Arena, per il centrale gialloblù ci sarebbe stato un sondaggio del Bologna (con cui la Lazio si sta sfidando per Ruben Van Bommel), oltre a quello dell'Udinese e del Torino dell'ex Baroni. Lotito e Fabiani però prima di acquistare devono sempre cedere qualcuno.

