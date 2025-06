Lazio, Mirra: "Man? Preferisco Isaksen! Bisogna tenere i più forti..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Radiosei, Vincenzo Mirra ha parlato della situazione attuale in casa Lazio tra mercato in entrata e in uscita, entrambi bloccati. Inoltre si è espresso anche su diversi singoli, tra cui Isaksen e il suo futuro incerto nella Capitale. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Isaksen ceduto per 30 milioni? Credo che la Lazio debba partire dai più forti. Devi tenere da chi fa la differenza per centrare gli obiettivi. Ovviamente devi essere bravo a sostituirlo con uno più forte. Dennis Man che profilo è? L’ho allenato 4 anni fa a Parma, aveva 19 anni. Con noi c’era anche Bonny, esordì a soli 17 anni. A me Isaksen piace molto, lo reputo più brillante di Man. Quest’ultimo nella Lazio ci può stare ma io preferisco il danese”.

“Man, così come Isaksen, deve crescere. Servirebbero esercitazioni mentali, soprattutto per una maggiore precisione sotto porta. In attacco secondo me servirebbe una punta in grado sia di dare profondità sia di dialogare con il centrocampo. In tal senso penso a Bonny, in grado di dare sviluppo alla manovra. A lui aggiungerei due esterni di qualità, come Isaksen e Zaccagni, oltre ad una mezzala di inserimento”.

