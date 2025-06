Chelsea, il gol dell'ex Lazio Pedro Neto non basta: Blues ko con il Flamengo

TUTTOmercatoWEB.com

Il Flamengo vince in rimonta contro il Chelsea e vola al primo posto del Gruppo D del Mondiale per Club. Dopo essere andati in vantaggio grazie alla rete dell'ex Lazio Pedro Neto, nel secondo tempo i Blues sono stati ripresi dai brasiliani, che tra il 62' e il 65' hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Bruno Henrique e Danilo. Al 68' poi, la squadra di Maresca rimane in 10 per l'espulsione del neo entrato Nico Jackson, subendo all'83' la rete del definitivo 3-1 firmata da Wallace Yan.

