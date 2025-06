Lazio, Sarri prepara il rilancio: occhi su Zaccagni e Isaksen

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Sarri è pronto ad iniziare la sua seconda parentesi in biancoceleste. Nel frattempo, come spiega Il Messaggero, sta studiando a fondo la rosa attuale: a Castelfranco ha già visto e rivisto tutte le partite della Lazio dello scorso anno per avere ben chiaro il materiale con cui lavorerà in ritiro. Avrà pochi giorni per plasmare la sua Lazio-bis in ritiro e vuole essere preparato.

Nella sua Lazio ideale Sarri vorrebbe una mezz'ala di corsa e di inserimento, con Frattesi, Loftus-Cheek e Fabbian che rappresentano i suoi sogni. Adesso però ha Guendouzi, Vecino e deve scoprire Dele-Bashiru. Il primo obiettivo è rianimare capitan Zaccagni come nell'annata del secondo posto e rilanciare Isaksen: il tecnico è convinto che, senza l'ombra di Felipe Anderson, il danese possa fare il salto definitivo, sempre che le sirene dalla Premier si arrestino.

