Lazio | Il tormento è a sinistra: il futuro di Tavares diventa un rebus

RASSEGNA STAMPA - È la fascia dei tormenti della Lazio, a caccia di un acquirente per Nuno Tavares, perseguitato ormai dagli infortuni muscolari. "Va inquadrato", dice Sarri. Ma se dal mercato dovesse arrivare una discreta offerta, a Formello risolverebbero due problemi in un colpo solo. Una cessione importante per sbloccare il mercato in entrata e la possibilità di consegnare all'allenatore un terzino sinistro adeguato al suo calcio. Ordine tattico, capacità di tenere la linea difensiva a quattro, gestione pulita del pallone. Tavares, riporta Corriere dello Sport, non ha nulla di tutto questo. La sua dote è la proiezione offensiva. Quando spinge può diventare travolgente, com'è accaduto nei suoi primi mesi di avventura laziale. E va gestito, perché non sopporta le tre partite a settimana, anche se a Formello ritengono di aver individuato la causa degli stop ripetuti nel 2025.

Sarri lo valuterà a Formello, ma può partite e resta sul mercato, a patto che spunti un acquirente alle condizioni volute da Lotito. Ieri pomeriggio sono tornate a circolare indiscrezioni di un interessamento dell'Al Hilal. Dal club arabo, però, piovono smentite. Inzaghi non è interessato al portoghese, ha messo in cima alla lista Hernandez e Angelino. Anche gli agenti che lo hanno portato a Riyad negano con decisione l'interessamento nei confronti di Tavares. Potrebbe uscire altro dalla Premier o dalla Francia. In Serie A potrebbe entrare nel mirino di Tudor, che lo ha allenato a Marsiglia, posto che abbia intenzione di portarlo alla Juve e Lotito di cederlo a una concorrente. Toccherà a Sarri addestrarlo e capire cosa può tirare fuori da un giocatore che la Lazio aveva già intenzione di cedere se fosse rimasto Baroni. L’operazione riscatto anticipato era propedeutica alla possibilità di piazzarlo nella finestra aperta per il Mondiale per Club.

