Dallo Zambia all’Europa: chi è Guus Til, il centrocampista che piace alla Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSSEGNA STAMPA - Il percorso di Guus Til verso l’Europa del grande calcio è iniziato lontano. Nato nel 1997 a Samfya, in Zambia, ha vissuto in Mozambico prima di trasferirsi in Olanda a 3 anni. Cresciuto ad Amsterdam, è entrato a 12 anni nel settore giovanile dell’AZ Alkmaar. Figlio di genitori impegnati in progetti di cooperazione in Africa, porta con sé una visione del mondo che va oltre il campo.

Come racconta il Corriere dello Sport, Til ha debuttato con la nazionale olandese, segnando anche un gol contro la Turchia, e ricorda l’impatto con i grandi: "Van Dijk e Depay pensano più veloce, curano ogni dettaglio. Guardandoli ho capito quanta strada avevo ancora da fare". Da quel momento ha alzato l’asticella del lavoro quotidiano.

In campo è un centrocampista moderno, trequartista o mezz’ala, con grande energia, pressing e senso dell’inserimento. Alto 187 cm, ha segnato 44 gol e fornito 24 assist negli ultimi quattro campionati, tra Feyenoord e PSV, club con cui ha battuto anche il suo Liverpool da tifoso lo scorso gennaio. La tripletta all’Ajax nella Supercoppa 2022 è stato il suo biglietto da visita. Dopo l’esperienza in Russia con lo Spartak Mosca, è tornato in Olanda da protagonista. Nell’ultima Eredivisie ha chiuso con 10 gol e 12 assist. Til convince per i numeri, ma ancora di più per la mentalità solida e il profilo umano.