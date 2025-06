Immobile chiama Bologna: Ciro sceglie i rossoblù per rilanciarsi in Serie A

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - I contatti sono continui. Anche ieri Giovanni Sartori ha parlato con Alessandro Moggi, il procuratore di Immobile. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Immobile ha scelto il Bologna per potersi rilanciare in Italia, e dall'altra parte la stessa area tecnica rossoblù ha individuato nell'ex attaccante della Lazio la soluzione più costruttiva da regalare a Italiano e da aggiungere a Castro e Dallinga. Che vedendolo lavorare quotidianamente avrebbero anche la possibilità di crescere e imparare l'arte e il mestiere del goleador, perché in questo senso Immobile è un autentico professore.

Anche se a fari spenti. l'operazione va avanti, e sembra anche con buoni risultati. Nonostante che almeno all'apparenza non si presenti facile, sia per quello che è il contratto in essere tra Immobile e il Besiktas, sia per quelli che sono i numeri alti dell'ingaggio dell'attaccante. È vero, certo, che da entrambe le parti c'è la volontà di arrivare alla quadratura del cerchio, ma è altrettanto vero che quando le cifre sono alte il Bologna deve muoversi per forza con grande cautela, non potendo fare il passo più lungo delle proprie gambe.

