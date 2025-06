Calciomercato Lazio | La situazione a centrocampo: uscite, rientri e strategie future

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta a rinforzare la mediana, ma tutto passerà dalle cessioni. L’intenzione del club è quella di inserire uno o due centrocampisti, ma per farlo sarà necessario prima alleggerire il reparto: Basic è in uscita, mentre Cataldi, tornato dal prestito alla Fiorentina, potrebbe guardarsi intorno, nonostante il forte legame con l’ambiente biancoceleste. Inoltre, immaginare di iniziare la stagione con Rovella, Belahyane e Cataldi in lotta per un solo posto da regista appare poco realistico e distante dalle logiche del mercato.

Tra i nomi più seguiti c’è Giovanni Fabbian, classe 2003, già valutato a gennaio in un possibile scambio con Tchaouna. Il prestito biennale con il Bologna è appena scaduto e l’Inter, dal primo luglio, potrà esercitare il diritto di riacquisto a 12 milioni di euro per poi eventualmente rivenderlo a un prezzo più alto. Anche la Fiorentina monitora la situazione, ma intanto sta chiudendo per Fazzini, una delle possibili alternative e rimasto in ottica Lazio per mesi.

Oltre al centrocampista offensivo, il mercato biancoceleste dovrà dare risposte anche su altri due fronti: la punta centrale, qualora Castellanos venisse ceduto, e un terzino sinistro che risponda alle esigenze tattiche di Sarri.