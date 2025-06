Calciomercato Lazio | Fabbian, sondaggio dei biancoceleste. E la Fiorentina...

CALCIOMERCATO LAZIO - Per ora si parla solo di nomi in casa Lazio: profili che possono essere di gradimento della società, ma per i quali non si è mai andati oltre. Per arrivare a imbastire una trattativa, d'altronde, andrà prima risolto il problema con l'Indice di Liquidità e snellire la rosa oggi sembrerebbe essere l'unico mezzo per arrivare a dama. Nel frattempo, però, la lista dei possibili obiettivi si delinea e tra questi rientrerebbe anche Giovanni Fabbian. Il centrocampista del Bologna è uno dei nomi che da tempo trova l'approvazione di tutte le parti a Formello, oggi anche di Maurizio Sarri che lo vedrebbe perfetto nel ruolo di mezz'ala di inserimento, alla Frattesi.

LA FIORENTINA - Negli ultimi giorni erano emerse voci che preoccupavano su un possibile inserimento della Fiorentina, vicina a chiudere anche Fazzini, voci che hanno trovato però la smentita da parte di Alfredo Pedullà, il quale ha spiegato che non ci sono stati contatti con la Viola e che il calciatore, alla fine del mercato, potrebbe anche restare a Bologna e proseguire lì il proprio percorso di crescita. La Lazio resta un'opzione dopo il sondaggio degli scorsi giorni, ma non percorribile se prima non si risolvono le già citate problematiche economiche.

