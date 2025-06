Calciomercato Lazio | Til e Van Bommel, occhi in Olanda: c'è concorrenza

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - I riflettori biancocelesti sono rivolti verso l'Olanda. È da lì che arrivano le suggestioni più importanti per ciò che riguarda il mercato estivo al momento: Guus Til del PSV Eindhoven per il ruolo di mezzala, Ruben van Bommel (figlio di Mark, ex Milan) dell'AZ Alkmaar per diventare il vice-Zaccagni. I due profili piacciono molto, ma al momento la Lazio ha le mani legate a causa dell'indice di liquidità..

Serve affrettare i tempi se si vuole affondare il colpo, vale per entrambi i casi. I due olandesi hanno mercato, soprattutto in Premier League. L'esterno dell'AZ sta disputando gli Europei U21, ha gli occhi su di sé e possono aumentare gli estimatori sebbene ieri sia stato protagonista in negativo con un'espulsione (doppia ammonizione) in venti minuti contro il Portogallo. Ha comunque vent'anni.

La concorrenza rischia di far saltare l'idea di una Lazio Orange. Ma fino a questo momento, come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio non ha avanzato passi concreti per Til e Van Bommel. Nella scorsa stagione c'erano stati dei contatti con gli agenti, non si è andati oltre per il momento. Non sono gli unici nomi nella lista di Lotito e Fabiani, un altro nome che piace è Simon Sohm del Parma. La Lazio deve risolvere al più presto la questione relativa all'indice di liquidità per affondare i colpi. Va risolta anche la questione relativa a Tchaouna, anche lui impegnato agli Europei U21. Dal suo futuro, che sia a Roma o meno, dipenderà molto del mercato biancoceleste.

