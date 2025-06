Lazio, Pedro: "In Serie A c'è tanta passione. La differenza con la Premier..."

Nella lunga intervista rilasciata a El Dia, Pedro ha fatto un'analisi dei diversi campionati in cui ha giocato, soffermandosi in particolare sulla Premier League e sulle differenze con la Serie A. Queste le sue parole: “Direi che la Premier League è il campionato più competitivo che ci sia; è un gioco con molte transizioni, molti tira e molla. È l'ideale per un attaccante: in effetti, penso che sia il campionato migliore in cui abbia mai giocato, quello in cui ti diverti di più e dove c'è più spazio. Il livello è altissimo, con fino a otto squadre in lizza per il titolo ogni anno. È una competizione molto attraente, con una struttura molto solida. Visivamente è bellissima, e finanziariamente è imbattibile al momento. Offre anche una bella vita al giocatore perché, al di fuori degli allenamenti e delle partite, i tifosi sono molto rispettosi. Il campionato italiano è l'opposto. Tutto è molto passionale, molto radicale. Tutto è vissuto con grande intensità. È forse il campionato più forte a livello difensivo e fisico. Sono campionati diversi dalla Spagna”.

