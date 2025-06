Lazio, Pedro elegge il suo Pallone d'Oro: "Non ho dubbi su chi lo merita"

TUTTOmercatoWEB.com

Tra i vari temi toccati nella lunga e interessante intervista rilasciata a El Dia Pedro ha parlato anche dei suoi calciatori preferiti e di chi, secondo lui, dovrebbe vincere il Pallone D'Oro.

“Pedri con il punteggio più alto. Poi Lamine Yamal. E forse altri candidati in lizza sono Dembélé o Raphinha, ma mi piacerebbe tanto che vincesse Pedri. È motivo di orgoglio e piacere per noi avere un altro giocatore di Tenerife e delle Canarie nell'élite del calcio, un leader come lui, con un comportamento esemplare e che dà sempre il massimo in campo. Per me, non c'è dubbio: è il migliore al mondo nel suo ruolo”.

