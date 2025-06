Italia, Gattuso sicuro: "Il talento c'è! Ma bisogna dare spazio ai giovani..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nuovo ct dell'Italia Gennaro Gattuso è in Slovacchia per seguire il quarto di finale degli Europei U21 tra Italia e Germania. Nel pomeriggio l'ex centrocampista ha incontrato tutta la squadra degli Azzurrini insieme allo staff tecnico, rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai 2. Queste le sue parole sulla sua nuova avventura in panchina e non solo: “Il talento c’è, ma bisogna dare ai giovani la possibilità di esprimerlo. Hanno bisogno di tempo, di poter sbagliare e di crearsi un vissuto. I nostri ragazzi stanno facendo molto bene a livello di nazionali giovanili, poi però il percorso deve continuare, non si deve fermare a 18 o 19 anni. Dobbiamo essere bravi in questo”.



"Di queste tre partite dell'Italia U21 ho apprezzato soprattutto lo spirito, il senso di appartenenza, la voglia di stare in campo e la capacità di saper soffrire. Si vede che molti di questi ragazzi giocano insieme da tanti anni. La Germania? È un’avversaria tosta, speriamo di fare una bella prestazione e di passare il turno. Ho bei ricordi in Slovacchia, 25 anni fa siamo diventati campioni d’Europa con mister Tardelli ed è un piacere essere oggi qui”.

