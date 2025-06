Calciomercato Lazio | Chiesa, c'è l'ok di Sarri: ma può arrivare solo se...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - C'è un nome che sta spingendo per tornare in Serie A dopo un anno di distanza, un nome che alla Lazio è stato accostato a più riprese e che gode del gradimento dalle parti di Formello, ma non solo: Federico Chiesa. Reduce da una stagione anonima al Liverpool, in cui ha collezionato 14 presenze e 2 gol - il minimo indispensabile per ricevere la medaglia di campione d'Inghilterra -, l'esterno classe 1997 sarebbe propenso a fare delle rinunce economiche pur di far ritorno in Italia a una stagione dal suo addio dalla Juventus.

IL NAPOLI SU CHIESA - In casa Lazio è un nome che piace e che ha trovato l'approvazione si Maurizio Sarri, ma la pista sarebbe percorribile solo davanti a una cessione di Mattia Zaccagni, oggi intoccabile. Il capitano biancoceleste, infatti, rientra nella lunga lista di giocatori incedibili e che in estate lasceranno la Capitale, nonostante il forte interesse da parte del Napoli. Lo stesso Napoli che, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, sarebbe la squadra più agguerrita anche sul fronte Chiesa. Alla ricerca di un esterno mancino per colmare il vuoto lasciato da Kvara, partito a gennaio e mai sostituito, Conte, Manna e De Laurentiis avrebbe individuato nell'esterno del Liverpool il profilo ideale.

STIPENDIO - Ai Reds Chiesa guadagna 7,5 milioni di euro, una cifra apparentemente fuori portata per i partenopei, ma che l'esterno azzurro sarebbe pronto a ridursi pur di tornare. Il cambio sulla panchina dell'Italia, con l'arrivo di Gattuso al posto di Spalletti, è stato colto dall'ex Juve come un segnale, come un'occasione per rientrare nel giro della Nazionale dopo l'esclusione dell'ultimo anno. Per farlo, però, Chiesa avrà bisogno di minuti e visibilità che, oggi, solo in Serie A potrebbe ritrovare.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.