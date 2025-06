Lazio, Giordano: "Serve un centrocampista. Sarri senza acquisti..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - "Baroni secondo me ha fatto molto bene e si poteva continuare con lui. La Lazio in questa stagione non ha raccolto niente, è vero, ma la stagione ha visto la squadra essere protagonista fino all’ultimo" esordisce così Bruno Giordano ai taccuini del Corriere della Sera, nel commentare la stagione della Lazio appena conclusasi. Una stagione che a detta sua ricorda, in qualche modo, quella dell'Inter: una squadra che ha fatto bene su tutti i fronti, ma senza raggiungere nessun obiettivo. L'ex bomber biancoceleste non parla di "delusione", facendo i conti con la rosa a disposizione del tecnico Baroni e sul lavoro fatto dal tecnico che ha permesso alla squadra di restare in corsa su più competizioni: "La colpa del flop finale secondo me va attribuita ad altri".

"Altri?" Sorge spontaneo chiedersi e ci pensa Giordano a far chiarezza: "Ai giocatori. Nell’ultima giornata, in casa e con il Lecce ridotto in 10 per più di un tempo, dovevano riuscire a conquistare almeno un punto". Bene, quindi, Baroni, per quanto il suo lavoro non sia bastato per raggiungere l'obiettivo europeo. Ora a provarci dovrà essere Maurizio Sarri, di ritorno dopo un anno di assenza: "Lui conosce l’ambiente, e questo è sicuramente un bene, ma più che da lui i risultati dipenderanno dai calciatori. Il livello è quello. Nemmeno il miglior allenatore al mondo può farfare 6 gol a campionato a Guendouzi e 7 a Rovella". Giordano non mette in discussione il valore di due ottimi giocatori, ma solo la presenza di alcuni limiti all'interno della rosa.

GIORDANO SUL MERCATO DELLA LAZIO - Una cosa, comunque, è certa secondo l'ex attaccante della Lazio, a Maurizio Sarri servirà il supporto del mercato, serviranno acquisti: "Non sono convinto il tecnico possa fare chissà cosa senza acquisti. Magari si potrà arrivare sesti invece che settimi, ma potrebbe anche arrivare un ottavo posto. Sarri doveva garantire acquisti di qualità. Se invece si punta solo su di lui per migliorare, non sono convinto si possa fare molto meglio". Prima grandi giocatori, poi grandi allenatori, d'altronde, è il motto di Giordano che, però, allo stesso tempo non è in linea con la scelta della società di trattenere tutti i big della rosa: "Io onestamente per 40-50 milioni venderei tutti" dice al quotidiano in relazione alle offerte rifiutate dalla società e citando il Napoli di Spalletti, poi Campione d'Italia. Vendere per poter sbloccare il mercato e sostituire i titolari, ma dove servirà il primo innesto? Anche qui Giordano ha le idee chiare: "Serve un centrocampista per il 4-3-3 di Sarri e poi alcuni esterni: Marusic Lazzari e Hysaj hanno fatto il loro tempo".

