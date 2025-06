Pogba attacca la Juve: "Non mi hanno aiutato. Mi ha colpito che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il centrocampista francese Paul Pogba è a un passo dal trasferimento al Monaco. Intanto, ai microfoni di TF1, è tornato a parlare della squalifica per doping ai tempi della Juve. Ecco le sue parole in cui attacca la società bianconera:

"Avevo chiesto aiuto alla Juve ma non mi è stato concesso. Alla Juventus ho chiesto aiuto, tra virgolette, come la possibilità di fare dei massaggi oppure di avere un preparatore atletico visto che facevo sempre parte della squadra. Ma ne avevo diritto. Diciamo che non mi hanno sostenuto, e questo mi ha colpito, non ne ho capito il motivo. Credevo di essere in guerra contro l'antidoping ma non contro la Juventus"

