Lazio, Regini punta su Sarri: "Il suo calcio è bello da vedere, sono curioso di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non ha dubbi, Vasco Regini. L'ex difensore è rimasto stregato da Maurizio Sarri, con cui ha lavorato ai tempi dell'Empoli e del Napoli. Per questo, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha ammesso di essere assolutamente intrigato dal ritorno del tecnico sulla panchina della Lazio. È in assoluto la mossa che lo attira di più rispetto al resto dei cambi in panchina. Di seguito il suo pensiero.

"Tra i cambi in panchina quello che mi intriga di più è il ritorno di Sarri alla Lazio. E' un allenatore che dà una identità, le sue squadre si riconoscono subito. Sono curioso di vedere se in poco tempo possa riuscire a ricreare quel modo di giocare visto al Napoli, perché poi di tempo nel calcio non ce n'è mai tanto. Ma anche alla Lazio lo ha mostrato, è davvero un calcio bello da vedere il suo, anche da fuori".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.