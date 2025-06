Un altro oriundo in Nazionale? Italia, idea Strefezza: Zambrotta può consigliarlo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E se Gabriel Strefezza finisse in Nazionale? Un'idea proposta dalla Provincia di Como, in edicola oggi, che cavalcherebbe l'onda del cambiamento in atto in casa Italia con il neo CT Gennaro Gattuso. L'ala destra classe '97, che gioca in Italia ormai dal 2017 con le giovanili della SPAL, dopo aver lasciato il Brasile è sempre rimasto a contatto con il calcio nostrano.

E nell'ultima stagione al Como di Fabregas si è messo incredibilmente sotto la luce dei riflettori con 6 gol e 5 assist in 38 presenze stagionali. Strefezza ha la doppia cittadinanza e già in un'intervista rilasciata negli anni trascorsi al Lecce disse: "Il sogno è quello di giocare nella Nazionale italiana. Ho un bisnonno italiano, le origini sono siciliane. Ci andrei di corsa". Già Spalletti, ormai ex commissario tecnico, lo visionò al Sinigaglia in occasione di Como-Cagliari.

Il desiderio di Strefezza c'è e un profilo come quello del 28enne nato a Sao Paulo in Nazionale scarseggia, per doti in uno contro uno e fantasia in mezzo al campo a spezzare la monotonia e la facile lettura del gioco. Ma ora, riporta il quotidiano lombardo, con la presenza di Gianluca Zambrotta nello staff della Nazionale di Gattuso - come collaboratore del settore giovanile - un messaggio di favore potrebbe anche essere inviato. Il 48enne originario del ramo del Lago d'altronde è legatissimo al club dei lariani, avendo rivestito la figura di presidente onorevole del Como per oltre dieci anni.