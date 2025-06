Colomba non ha dubbi: "Immobile al Bologna può trovare grandi stimoli"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo solo un anno al Besiktas in Turchia, Ciro Immobile può tornare in Italia. Su di lui è forte il Bologna, che spinge per riportarlo a giocare in Serie A dopo aver lasciato la Lazio l'estate scorsa. Ai microfoni de Il Corriere dello Sport, l'allenatore Franco Colomba ha parlato del possibile acquisto della società rossoblù. Di seguito le sue parole.

"Ciro Immobile è un giocatore che ha delle qualità sotto porta che non tutti hanno, infatti è stato più volte capocannoniere, e in un ambiente entusiasta come quello del Bologna può trovare un grande stimolo. Non essendo più un ragazzino, può fare molto comodo: la sua confidenza con la rete può essere d'aiuto anche per aiutare i più giovani a crescere".

"Credo che sia un ragazzo maturo e intelligente. Quando si hanno 35 anni ci si deve rendere conto che non si possono giocare 38 partite di campionato, più quelle delle coppe all'intensità necessaria. Se capisce che deve essere gestito per rendere al massimo problemi non ce ne sono. Ma queste cose verranno eventualmente definite in fase di acquisizione. Comunque, per come lo vedo, Immobile è un ragazzo di carattere e che queste cose le capisce".

