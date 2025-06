Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Piace Ramón Martínez, cugino di..."

Sarà un'estate caldissima in casa Siviglia, soprattutto sul mercato. Il club è pronto a una vera e propria rivoluzione e anche a cessioni importanti per tornare a far quadrare i conti. Per questo, con molta probabilità, diversi big lasceranno il club e, tra loro, c'è anche Ramón Martínez.

Come riportato da Zona Mixta la Lazio avrebbe messo gli occhi sul giovan Ramón Martínez, difensore centrale. Il giocatore ha, tra l'altro, uno sponsor d'eccezione visto che Patric e il classe 2003 sono cugini. Al momento non ci sono stati contatti ufficiali con l'entourage dello spagnolo ma quello di Martínez potrebbe essere un profilo interessante.

Il difensore ha prolungato il suo contratto con il Siviglia fino al 2027 e, in questa stagione, ha disputato 25 gare in Prima Divisione, cinque nella Liga e una in Copa del Rey per un totale di 2.546 minuti, segnando due gol e fornendo un assist.

