Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Torna di moda un nome dall'Atletico Madrid"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato della Lazio è totalmente fermo. L'indice di liquidità non consente operazioni in entrata, a meno di qualche cessione che possa sbloccarlo. Sono comunque diversi i ruoli da coprire e da rinforzare, a partire dalla difesa. Sarri, infatti, avrebbe chiesto un rinforzo sulle fasce, soprattutto se dovesse concretizzare un'eventuale trasferimento altrove di Nuno Tavares.

Il portoghese ha già avuto qualche richiesta, in particolare dall'Arabia Saudita. Nessuna di queste, però, è andata in porto. In caso di cessione, la società biancoceleste ha già valutato diversi profili. Oltre ai nomi di Parisi ed Emerson Palmieri, ci sarebbe anche quello di Javi Galan dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo estoesatleti.es, il terzino è in scadenza a giugno 2026 e salvo sorprese non rinnoverà il suo contratto.

Per questo potrebbe lasciare subito il club invece che andare via a zero l'anno prossimo, visto anche il possibile arrivo di Lucas Digne. Su Galan, però, ci sarebbe anche l'interesse di Getafe, Siviglia e Galatasaray. Una concorrenza non da poco. Il suo nome, tra l'altro, era già finito nell'orbita della Lazio la scorsa estate, proprio prima dell'acquisto di Nuno Tavares.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.