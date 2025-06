Calciomercato Lazio | Dalla Spagna rilanciano: "Interesse per Natan!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Capitolo difesa. In Spagna parlano di una Lazio attivissima in quella zona di campo. Dopo l'interesse per Javi Galan dell'Atletico Madrid, ora Lotito e Fabiani avrebbero messo nel mirino Natan del Real Betis, come riportato da Estadio Deportivo. Il club di Siviglia quest'estate ha acquistato il centrale classe 2001 dal Napoli per 10 milioni di euro, viste le prestazioni di altissimo livello offerte in stagione.

Per questo avrebbe attirato l'interesse di diverse squadre europee, tra cui il Leeds e proprio la Lazio. Come scrive il portale spagnolo, inoltre, il Real Betis nelle ultime settimane avrebbe già rifiutato un'offerta per il brasiliano di ben 27 milioni di euro. La valutazione che viene fatta dalla società spagnola è ben più alta e si aggira intorno ai 45 milioni di euro.

La Lazio pare comunque aver seguito con grande interesse la sua annata. Ma prima di arrivare a un acquisto concreto, che sia in difesa o in qualsiasi altro reparto, i biancocelesti devono cedere qualche giocatore. Il mercato in entrata, infatti, è pesantemente bloccato dall'indice di liquidità che non consente alcuna manovra.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.