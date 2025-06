Denis sicuro: "Immobile al Bologna? Sarebbe un gran colpo!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Immobile torna in Serie A? Il Bologna potrebbe essere la nuova destinazione dell'attaccante del Besiktas ed ex capitano della Lazio che, solo un anno fa, salutava la Capitale e l'Italia - si pensava - in via definitiva. Stando a quanto rivelato dalla Domenica Sportiva, invece, Immobile sarebbe pronto a tornare nel proprio Paese d'origine per vestire la maglia rossoblu. Una notizia commentata in diretta su Rai 2 anche dall'ex Atalanta, German Denis, che ha detto: "Immobile ha sempre fatto gol, è una buona notizia per il calcio italiano, un bel colpo. E il Bologna per come gioca può premiarlo...".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.