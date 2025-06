Ex Lazio | Immobile spinge verso il Bologna: è pronto a ridursi l'ingaggio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno di Ciro Immobile in Serie A può diventare realtà. Il Bologna sta facendo sul serio per l'ex capitano della Lazio, ora al Besiktas, che sta spingendo per tornare a giocare in Italia. Prima di sferrare l'assalto decisivo, i felsinei stanno portano avati le ultime valutazioni, legate in particolare al fattore anagrafico e a quello economico.

Con 35 anni sulla carta d'identità, Ciro non è sicuramente una soluzione futuribile e, se non dovesse concretizzarsi, la società potrebbe decidere di andare su un profilo più giovane. Allo stesso tempo, però, in casa rossoblù c'è la convinzione che, al momento, non ci sia un'alternativa migliore all'ex biancoceleste e l'intenzione è quella di andare fino in fondo. Il nodo principale resta l'ingaggio da 6 milioni percepito da Immobile che, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe aperto ad una netta riduzione pur di sbarcare nuovamente in Serie A.

