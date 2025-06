Calciomercato Lazio | Tavares, situazione stravolta: l'Al Hilal torna su Theo

CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo colpo di scena nella caccia al terzino sinistro dell'Al Hilal. La squadra di Simone Inzaghi, attualmente impegnata nel Mondiale per Club, sarebbe pronta a far ritorno sul primo obiettivo della sessione di mercato: Theo Hernandez. Lo stesso calciatore che qualche settimana fa sembrava non avere alcuna intenzione di trasferirsi in Arabia Saudita, adesso avrebbe dato segnali di apertura che il club biancoblù sarebbe pronto a cogliere.

Dopo esser stato a un passo dal chiudere per il trasferimento di Angelino della Roma e dopo aver fatto un tentativo concreto, ma rispedito al mittente, per Tavares della Lazio, ora l'Al Hilal sta per tornare all'origine. L'accordo con il Milan c'è ed è stato trovato tempo fa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro, a breve potrebbe essere formalizzata una nuova offerta anche per Theo Hernandez, più convincente della precedente, così dal spingerlo a sciogliere le riserve e accettare finalmente il trasferimento alla corte di Inzaghi.

NUNO TAVARES - Una nuova evoluzione che, ovviamente, interessa direttamente in casa Lazio. Dopo aver già rifiutato l'offerta da 25 milioni di euro formalizzata dall'Al Hilal, da Formello hanno scongiurato un nuovo assalto per Nuno Tavares che, a meno di nuovi ribaltoni, dovrebbe restare nella Capitale e accantonare la possibilità di un proseguo della carriera in Arabia Saudita.

