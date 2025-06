Pedro: "Barcellona, il Mondiale, la Lazio e il mio futuro: vi racconto tutto"

A pochi giorni dall'ufficialità del suo rinnovo con la Lazio, Pedro si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al quotidiano spagnolo El Dia. Oltre a commentare il suo prolungamento di un anno con il club biancoceleste, l'esterno di Santa Cruz de Tenerife ha ripercorso gran parte della sua carriera, trattando anche alcune tematiche legate al presente e proiettandosi al momento in cui deciderà di appendere gli scarpini al chiodo.

Hai appena rinnovato per un altro anno con la Lazio. Era la scelta più naturale dopo una stagione così positiva in termini di gol e protagonismo?

"Sono contento, sì, effettivamente si tratta di un altro anno. La verità è che sono felice lì a Roma. La Lazio è una squadra in cui mi sono sentito di nuovo a mio agio. Nonostante l’età sia un handicap e il tempo rimasto sia sempre meno, mi sto godendo molto questo momento. Mi sono sentito di nuovo un calciatore. È un’altra stagione in cui spero di dare il 100%. Ma ogni momento va custodito, perché un giorno molto vicino tutto questo finirà e dovrò dedicarmi ad altro".

Ora ti godi ogni partita, ogni occasione più di prima?

"Molto di più. Forse non ho più quella pressione alta che avevo all’inizio, soprattutto quando giocavo nel Barcellona, dove ero al livello più alto e con le massime aspettative. Ora cerco di godermi il calcio in un altro modo. La preparazione delle partite e degli allenamenti si vive in maniera diversa, ma ciò che è cambiato di più è che ora i miei figli possono vedermi e godersi questi momenti con me. Mi alleno spesso anche con il più grande. È un altro modo di vivere questa professione, ma sai come sono: cerco sempre di dare il massimo. Sono molto esigente con me stesso. Restare nell’élite per così tanti anni non è affatto facile, ed è proprio questo che cerco di gestire oggi".

Hai ricevuto altre offerte oltre a quella della Lazio per il rinnovo?

"Sì, anche se ormai sono sempre meno (ride), perché l’età è un fattore determinante. Ma ho avuto la fortuna che il telefono abbia sempre continuato a squillare, che ci siano sempre state chiamate. Inoltre, capita che molti ex compagni e amici ora siano in panchina o comunque vicini al mondo del calcio: Xavi, Cesc… e con loro c’è contatto per sapere cosa farò, quali sono i miei piani".

Dei campioni del mondo in Sudafrica ne restano solo due ancora in attività...

"Sì, siamo sempre di meno e stiamo aspettando di organizzare una rimpatriata. Siamo rimasti gli indistruttibili (Sergio Ramos e io). La cosa più emozionante è che tra tutti noi c’è ancora un legame. Era davvero un gruppo straordinario e ci stiamo già muovendo, insieme alla Federazione, per organizzare un incontro intimo e ricordare com’è andata tutta quella meravigliosa avventura".

Parliamo dell’inizio. Com’è cominciato tutto? Che ricordi ha della Masía?

"È stato difficile separarmi dai miei genitori. Sono andato a Barcellona da solo, molto giovane. L’adattamento è stato duro. Mi è costato tanto. Venivo da un posto piccolo come Abades e arrivavo in una grande città. Avevo solo 16 anni, ed è vero che quell’anno arrivavano tanti altri ragazzi, anche più piccoli di me. Ho rinunciato a molte cose in cambio di un sogno: diventare calciatore. Ti confesso che ci sono stati momenti di crisi emotiva, molto duri, ma grazie all’aiuto degli allenatori e di persone che avevano vissuto la mia stessa esperienza… sono riuscito a maturare, forse un po’ prima del previsto (ride), e questo ha dato i suoi frutti. Penso di aver avuto la forza mentale per arrivare in alto".

La vita non era come oggi. In effetti, non c’erano né cellulari né WhatsApp...

"Esatto. Non potevo fare una videochiamata con i miei genitori, ma li sentivo comunque molto vicini. Usavo molto il Messenger dell’epoca e andavamo a cercare un internet point, perché alla Masía la disciplina era molto rigida, soprattutto per i più giovani. È qualcosa che alla Masía fanno apposta, per farti passare attraverso quel processo, per renderti forte… affinché, quando arriva l’occasione con la prima squadra, tu sia davvero pronto. Già allora era tutto calcolato: dalle ore di sonno al peso di ogni pasto. Magari qualcuno pensa: “Che fortuna ha avuto Pedro ad arrivare in prima squadra”. Ma dietro c’è tanto sacrificio e un percorso che è stato complicato. Il sostegno della famiglia e degli amici è stato fondamentale".

Con quali giocatori hai giocato?

“Alcuni sono arrivati ​​all'élite, altri no. Erano tutti giocatori impressionanti. C'era Piqué, per esempio. Anche il figlio di Songo'o, Víctor Vázquez, Giovanni dos Santos, Bojan... Alcuni hanno avuto la possibilità di farcela, altri purtroppo sono rimasti indietro. Alla fine, è il calcio, è il Barcellona. Scelgono alcuni, altri no”.

Tu sei stato scelto…

“Sì. Guardiola mi ha chiamato nel suo ufficio e mi ha detto che Ezquerro si era ammalato di gastroenterite. Onestamente, all'inizio non potevo crederci. Ero nervoso, così ho chiamato la mia famiglia e hanno organizzato una festa ad Abades per vedere la partita. Ho detto loro che non mi aspettavo di giocare nemmeno un minuto, ma l'ho fatto. Ho fatto il mio debutto. E per di più, ho sostituito Samuel Eto'o. È stato tutto impressionante. Il debutto è un momento bellissimo della tua carriera, e ho ancora quel momento incorniciato nella mia casa ad Abades”.

Cosa dicevano di te i tuoi compagni di squadra, l'allenatore, gli allenatori delle giovanili?

“Dicevano che ero un'ala promettente, sì, ma che avevo ancora molto da migliorare. Ero veloce, potevo correre sulla fascia. Facevo molti cross, ma giocare a livello giovanile non è la stessa cosa che affermarsi. Quella sarebbe stata la parte difficile. Ho cercato di imparare in fretta dai migliori: Eto'o, Ronaldinho, Henry, Giuly... e Messi”.

Questo è quello che dicevano di te quando avevi 20 anni. E cosa dicono ora?

“Il tempo è passato. Quello che mi dicono ora è che mi sono reinventato. Ovviamente, ci sono cose che non facevo allora e che faccio ora; e viceversa. Se c'è qualcosa che sottolineano, è che ho continuato a spingere senza pensare all’età”.

Quanto è cambiato il calcio?

“Molto. Non ho avuto, in passato, la fortuna di avere allenatori o nutrizionisti come quelli che abbiamo oggi. Se dovessi dare un consiglio ai giovani giocatori, direi di investire in tutti questi aspetti e di tenerli a mente. Alla fine, prendersi cura di tutti questi dettagli aiuta ad avere una carriera migliore, più produttiva e sicuramente più lunga”.

In questo periodo, hai giocato nei tre migliori campionati d'Europa. Cosa ti hanno lasciato Inghilterra e Italia?

“Direi che la Premier League è il campionato più competitivo che ci sia; è un gioco con molte transizioni, molti tira e molla. È l'ideale per un attaccante: in effetti, penso che sia il campionato migliore in cui abbia mai giocato, quello in cui ti diverti di più e dove c'è più spazio. Il livello è altissimo, con fino a otto squadre in lizza per il titolo ogni anno. È una competizione molto attraente, con una struttura molto solida. Visivamente è bellissima, e finanziariamente è imbattibile al momento. Offre anche una bella vita al giocatore perché, al di fuori degli allenamenti e delle partite, i tifosi sono molto rispettosi. Il campionato italiano è l'opposto. Tutto è molto passionale, molto radicale. Tutto è vissuto con grande intensità. È forse il campionato più forte a livello difensivo e fisico. Sono campionati diversi dalla Spagna”.

Se potessi, chi voteresti per il Pallone d'Oro?

“Pedri con il punteggio più alto. Poi Lamine Yamal. E forse altri candidati in lizza sono Dembélé o Raphinha, ma mi piacerebbe tanto che vincesse Pedri. È motivo di orgoglio e piacere per noi avere un altro giocatore di Tenerife e delle Canarie nell'élite del calcio, un leader come lui, con un comportamento esemplare e che dà sempre il massimo in campo. Per me, non c'è dubbio: è il migliore al mondo nel suo ruolo”.

“Con tutto ciò che hai vinto e a questo punto della tua carriera qual è l’obiettivo?

“Ritirarmi felice. Prima, vorrei godermi quest'ultimo anno con la Lazio. Vorrei partire bene fin dall'inizio e, l'ho sempre detto, vorrei andarmene con un altro titolo. So che è difficile, ma darò il massimo. Ma il mio obiettivo principale è ritirarmi felice, con la mia famiglia che si gode le mie ultime partite e, naturalmente, con l'idea di continuare in qualcosa legato al calcio. Dopo tutto questo tempo, non perderemo quel legame”.

Ciò che continua sono le attività della loro Fondazione, che continua a crescere.

“Sì, è motivo di orgoglio. Questo fine settimana siamo stati a La Gomera, prima a San Sebastián e poi a Hermigua. È stato emozionante condividere esperienze e ricordi, soprattutto il momento degli autografi. Li volevano sui cappellini, sulle magliette, ovunque. Abbiamo partecipato alla consegna dei trofei di fine stagione, ed è stato un momento speciale. Questo lunedì abbiamo iniziato i camp, un punto fermo di ogni estate”.

