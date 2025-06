Calciomercato Lazio | Movimenti a sinistra: per la fascia spunta Zinchenko

TUTTOmercatoWEB.com

"Non c'è fretta", questo continuano a ripetere da Formello. Il mercato è iniziato, ma la Lazio non intende affrettare i tempi, ragionare e ponderare le scelte, concordandole con Sarri. La rosa verrà puntellata, non rivoluzionata, altro mantra che ripetono dalla Lazio. Uno dei settori che potrebbe però subire cambiamenti è quello degli esterni bassi. Marusic, Lazzari, Hysaj, Pellegrini e Tavares sono di fatto tutti sul mercato, questo non vuol dire che partiranno tutti, ma che di fronte a proposte congrue quasi tutti possono salutare. Sarri vorrebbe tenere Marusic e Hysaj, Tavares può salutare se dovessero arrivare proposte nell'ordine dei 30-35 milioni di euro.

Nei giorni scorsi è stato proposto Oleksandr Zinchenko, esterno mancino dell'Arsenal, classe '96, fuori dai piani di Arteta e in uscita dai Gunners. L'ucraino, ex Man City, vuole provare una nuova esperienza, l'Italia e la Serie A lo intrigano, ha il contratto in scadenza nel 2026, ma guadagna molto, circa 5 milioni annui. È una cifra che la Lazio non può assecondare, il giocatore dovrebbe abbassare le proprie pretese, magari spalmando il proprio stipendio su un contratto lungo. Zinchenko è stato proposto, è un profilo che verrà valutato, può agire da esterno basso ma anche da esterno alto, è un jolly, ha esperienza internazionale, con il City ha vinto quattro volte la Premier. L'ostacolo è l'ingaggio, l'Arsenal lo lascerà partire, lo valuta circa 5 milioni, non ci sarebbero grossi ostacoli rispetto al costo del cartellino. Su Zinchenko però ci sono anche altri club, ci pensa anche il Milan, l'Inter l'aveva sondato a gennaio. La Lazio prima deve muoversi in uscita, solo dopo attiverà i contatti per operare in entrata nel pacchetto dei terzini.

08/06