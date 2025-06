Lazio, Lotito a Sky: "Ho pensato subito a Sarri. Baroni? Non l'ho esonerato, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dal Festival della Serie A a Parma, il presidente della Lazio Claudio Lotito ai microfoni di SkySport si è espresso sull'addio di Baroni, sul ritorno in panchina di Sarri e sulla situazione attuale della Nazionale Italiana. Di seguito le sue parole.

LAZIO - "Non siamo certo stati noi ad esonerare Baroni. Lui ha dato le dimissioni, io ho traccheggiato e poi quando ho capito che le dimissioni erano irrevocabili ho dovuto trovare una soluzione alternativa e il primo a cui ho pensato è stato Sarri. Per un semplice motivo: all'epoca Sarri andò via non perché esonerato, ma perché si rese conto che non c'erano più le condizioni con la squadra di proseguire nel percorso e lui dette le dimissioni. Abbiamo un rapporto ottimo, sul piano personale e familiare, quindi ho fatto una telefonata per riportare il comandante come timoniere della nostra nave. Io penso che chi è preposto a prendere le decisioni deve prenderle immediatamente, anche perché c'era da programmare tutta la stagione, in particolare modo il ritiro, l'organizzazione, la squadra. Chi ben comincia è a metà dell'opera, abbiamo dato una risposta immediata a una situazione non prevista".

ITALIA - "L'Italia? Nel caso di un presidente di una società, nel momento in cui viene meno il raggiungimento di obiettivi che si erano prefissati, deve assumere una posizione chiara negli avvicendamenti; nel momento in cui questi episodi si ripetono in modo ricorrente dovrebbe anche avere il coraggio di assumersi le responsabilità, di trovare soluzioni affinché questi errori non si ripetano, se ha la dignità e la consapevolezza che questi ruoli non sono a vita. Mi riferisco a chi ha il potere di fare le scelte, Spalletti è solo uno strumento, un dipendente. Il calcio è anche un punto di riferimento della società civile, è un volano economico, pensate che danni sono stati fatti ieri con quella sconfitta".

