Lazio - Roma, Gasperini infiamma il derby: quante polemiche in passato

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L'arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma promette di rendere ancora più infuocata una sfida già di per sé calda come il derby della Capitale. Nei 33 precedenti tra il tecnico piemontese e la Lazio non sono mancate polemiche e attriti, spesso dovuti ad alcune decisioni arbitrali controverse che hanno caratterizzato gli scontri degli ultimi anni tra i biancocelesti e l'Atalanta.

Per risalire all'inizio della rivalità sportiva tra Gasp e il club capitolino, il Corriere dello Sport ha passato in rassegna alcuni degli episodi più discussi. Si parte con un Lazio - Atalanta del 2017, durante il quale l'allenatore venne espulso insieme all'allora tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, un provvedimento seguito da proteste vibranti perché giudicato irrispettoso. Una delle circostanze più dibattute fu sicuramente quello della finale di Coppa Italia del 2019, quando a fine partita Gasperini reclamò a gran voce un rigore per fallo di mano in area di Bastos: "Questo è grave, gravissimo, un errore inaccettabile. É una mancanza di rispetto pesante nei confronti dell'Atalanta e dei suoi tifosi".

Nella stagione successiva, all'Olimpico le due squadre misero in scena un pirotecnico 3-3, ottenuto in rimonta dalla Lazio grazie a due calci di rigore che il tecnico della Dea definì inesistenti. Inzaghi rispose a tono e seguirono dei comunicati di entrambe le società a difesa delle rispettive posizioni. Infine, nel gennaio 2021 i club si affrontarono due volte nel giro di quattro giorni, in Coppa Italia e in campionato. La prima sfida venne vinta 3-2 dai nerazzurri, mentre la seconda andò ai biancocelesti col punteggio di 1-3, con le solite dichiarazioni al vetriolo di Gasp a condire il post partita. Insomma, se già da sé il derby con la Roma è una partita tutt'altro che tranquilla e banale, l'arrivo di Gasperini in giallorosso promette di infiammare ancora di più la stracittadina.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.