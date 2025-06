Con Sarri il meglio, ora la svolta: Zaccagni punta a riprendersi la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Serve un passo in avanti. Per la Lazio, reduce da una stagione deludente senza qualificazione europea, ma anche per Mattia Zaccagni, chiamato a dimostrare di essere davvero il leader tecnico ed emotivo della squadra. Un anno fa ha raccolto l’eredità di Immobile, partito per la Turchia, indossando la fascia da capitano e la maglia numero 10 di Luis Alberto, finito in Qatar.

Una scelta fortemente voluta dal club anche per contrastare la spinta interna che vedeva in Cataldi un altro possibile capitano, con Provedel e Marusic apertamente schierati. Alla fine, con l'ok di Baroni, la fascia è finita sul braccio di Zaccagni, diventato anche il giocatore più pagato della rosa.

Ma la sua prima stagione da leader non ha convinto. I numeri raccontano 10 gol (3 su rigore), 6 assist e ben 10 ammonizioni. Non segna dal 2 marzo contro il Milan, l’unica big colpita in stagione. Nei momenti decisivi, spiega il Corriere della Sera, Zaccagni è mancato: per un capitano, non è un dettaglio trascurabile. Inoltre, alcune sue dichiarazioni post-partita hanno lasciato perplessità, come dopo il 5-0 col Bologna: “Ci rialzeremo, come dopo l’Inter”. Ma dopo lo 0-6 con i nerazzurri, peggior ko casalingo della storia laziale, l’unica vittoria interna fu contro l’ultima in classifica, il Monza. Una frase che ha fatto emergere un certo distacco dalla realtà.

Zaccagni, però, ha già dimostrato in passato di poter fare la differenza. Con Sarri, nel 2022-23, visse la sua miglior stagione, esprimendosi al massimo negli inserimenti e nei movimenti senza palla. Ora, però, serve di più. A Formello si aspettano il salto di qualità, non solo tecnico ma anche caratteriale.

