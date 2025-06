Lazio, Isaksen eroe in Danimarca: "Il gioco della Nazionale mi si addice. Le critiche..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Gustav Isaksen si è preso la Nazionale danese. L'attaccante della Lazio è stato il protagonista assoluto dell'ultima vittoria contro l'Irlanda del Nord: nel post partita ha commentato la sua prestazione, condita da un gol e da un grande contributo nel 2-1 di Eriksen. Di seguito le sue parole.

"È stata una partita molto divertente e mi piace giocare per la Nazionale. Ho molta fiducia da parte dell'allenatore e ho compagni di squadra forti, per me è il posto migliore in cui stare. Giochiamo in un modo che mi si addice, dietro di me ci sono giocatori che mi aiutano quando commetto degli errori, Sia Kristensen che Højbjerg erano intorno a me, per me è stato un grande conforto. Grazie a loro possono giocare liberamente. È fantastico ricevere elogi, ma so anche che a volte, per il tipo di calciatore che sono, vengo criticato. Succede anche in Italia. Io cerco di non pensare troppo a quello che dice la gente, e ovviamente mi sento meglio quando parlano bene di me".

