Calciomercato Lazio | Fiorentina, dieci giorni per il riscatto di Cataldi: la situazione

© foto di Federico De Luca 2024

RASSEGNA STAMPA - Ultimi dieci giorni per i prestiti. Il prossimo 18 giugno bisognerà prendere una decisione sugli eventuali riscatti, uno su tutti quello di Danilo Cataldi alla Fiorentina. La società viola può acquistare il centrocampista a titolo definitivo per 4 milioni di euro, ma secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport ci sarebbero delle riflessioni in atto.

Prima infatti bisognerà capire chi sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, che dovrà valutare il ruolo di Cataldi in rosa. Senza dimenticare che alla Lazio è tornato Maurizio Sarri, con cui è cresciuto tantissimo in passato. La decisione, però, spetterà anche al calciatore: se volesse tornare nella Capitale per giocare con la squadra del suo cuore, i viola non si opporrebbero. Il suo futuro quindi resta in bilico: tra dieci giorni una risposta.

