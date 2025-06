Lazio, Provstgaard spiega: "Isaksen mi ha aiutato molto da quando sono arrivato"

Si prepara a iniziare l'Europeo Under 21, Oliver Provstgaard. Il centrale della Lazio, arrivato a gennaio dal Velje, in Danimarca, ha parlato ai microfoni di Viaplay direttamente dal ritiro della sua Nazionale. In particolare ha parlato dei suoi primi mesi in biancoceleste e del rapporto con il suo connazionale Gustav Isaksen. Di seguito le sue dichiarazioni: "È qualcosa di completamente diverso passare dal piccolo Vejle all'Italia e alla Serie A. Isaksen mi ha aiutato molto sia in campo che fuori. Posso sempre rivolgermi a lui in caso di problemi".

