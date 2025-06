Italia - Moldavia, le probabili formazioni: out Bastoni e la scelta su Rovella

TUTTOmercatoWEB.com

Ultima partita per Spalletti. Il ct dell'Italia andrà in panchina contro la Moldavia 'da esonerato' dopo il colloquio con Gravina e l'annuncio fatto in conferenza stampa. A Reggio Emilia, comunque, gli azzurri sono chiamati a rialzarsi e a fare punti nel Girone I delle Qualificazioni al Mondiale 2026 dopo il crollo a Oslo contro la Norvegia. Confermata ancora la difesa a tre di fronte a Donnarumma: non ci sarà Bastoni, out per un problema al ginocchio. Spazio dunque a Di Lorenzo, Coppola e Ranieri. A centrocampo probabile l'impiego ancora di Barella, Rovella e Tonali dal primo minuto, con Ricci e Frattesi che partono più indietro. Sugli esterni Dimarco è in vantaggio su Udogie a sinistra, così come Zappacosta su Cambiaso a destra. In avanti, dietro a Retegui, giocherà Raspadori.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Ranieri; Zappacosta, Barella, Rovella, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. All.: Spalletti.

MOLDAVIA (4-2-3-1): Kozhukhar; Reabciuk, Baboglo, Craciun, Dumbravanu; Rata, Motpan; Bodisteanu, Caimacov, Postolachi; Nicolaescu. All.: Clescenco.

