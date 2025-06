Nations League | Germania ko, la Francia chiude al terzo posto. E Guendouzi...

TUTTOmercatoWEB.com

La Francia batte 2 a 0 la Germania e chiude la Nations League al terzo posto. Una vittoria non semplice per i Bleus che soprattutto nel primo tempo, dominato dalla squadra di Nagelsmann, hanno avuto qualche difficoltà. Poi, a ridosso del duplice fischio il gol di Mbappé è servito per dare una scossa e alla ripresa la squadra di Deschamps è entrata in campo con un piglio diverso. Fondamentali gli interventi di Maignan che hanno difeso il vantaggio fino al raddoppio firmato Olise arrivato all'84° minuto di gioco. Pochissimo spazio concesso a Matteo Guendouzi, il centrocampista della Lazio è subentrato al 90° al posto di Thuram. Per lui sono 7 minuti in campo.

