Danimarca, il ct Riemer: "Che sia Yamal o Isaksen, serve chi sa dribblare e calciare"

© foto di www.imagephotoagency.it

In Danimarca sono tutti pazzi per Gustav Isaksen. Dopo l'ultima super prestazione offerta in Nazionale contro l'Irlanda del Nord, l'esterno della Lazio è stato a lungo elogiato da tutti, compreso anche il ct Brian Riemer. Nel post partita, infatti, ha parlato alla stampa delle grandi qualità del classe 2001, che attualmente è in ottima forma.

Queste le parole dell'allenatore: "Che si parli di Yamal o di Isaksen, ogni squadra ha bisogno di giocatori che sappiano dribblare e calciare, sono quelli che tutti chiedono sempre a gran voce. Ora abbiamo qui con noi qualcuno che sa fare entrambe le cose (Isaksen, ndr.), riesce anche a correre bene in profondità. In questo momento è in forma smagliante".

