Italia, si chiude l'era Spalletti: la lista dei possibili sostituti

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti dice addio alla Nazionale Italiana. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha comunicato l'esonero al ct, che lascerà la panchina azzurra dopo la partita contro la Moldavia. Come riportato da SkySport, la Federazione è già a caccia di un possibile sostituto: i nomi in lista al momento sono quelli di Pioli, in uscita dall'Al Nassr e in trattativa con la Fiorentina, Ranieri, ora dirigente della Roma, Cannavaro e De Rossi, possibile 'scommessa' giovane.

