Calciomercato Lazio | Si lavora alla cessione di Tavares: l'offerta dall'Arabia e il piano

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - L'Al-Hilal spinge per Nuno Tavares. Vi abbiamo raccontato dell'interesse del club per il portoghese, che rientra nella lista degli obiettivi insieme a Theo Hernandez e Angeliño. Nonostante non sia la prima scelta assoluta, gli arabi avrebbero già recapitato una prima proposta di 30 milioni di euro (25 più bonus) per il terzino, rifiutata dalla società biancoceleste.

Il 'no' è dettato dalla formula: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Lotito e Fabiani vorrebbero abbassare la parte fissa e alzare i bonus. Il motivo è molto semplice: non tutti i bonus, infatti, rientrano nel 40% da dare ai Gunners. Il calcolo sarà fatto quasi esclusivamente sulla parte fissa. La cifra totale di 30 milioni di euro, quindi, potrebbe anche accontentare l'attuale richiesta biancoceleste. Non c'è fretta però per la Lazio; l'Al-Hilal, invece, deve chiudere in fretta un'operazione in vista del Mondiale per Club.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.