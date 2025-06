Albania, Hysaj: "Abbiamo fatto una bella partita, potevamo vincere"

TUTTOmercatoWEB.com

Il migliore giocatore dell'ultima partita dell'Albania contro la Serbia è stato Elseid Hysaj. Il terzino della Lazio, in particolare, si è guadagnato il rigore poi sbagliato da Manaj. A fine gara è intervenuto ai microfoni di Supersport per parlare della prestazione della sua Nazionale.

Questo è ciò che ha detto: "Abbiamo fatto una bella partita, ci dispiace non aver vinto, avevamo la sensazione che potevamo farcela. Dobbiamo prendere il meglio e andare avanti. Io ho iniziato a giocare molto presto, ora sembra che stia invecchiando. L'allenatore mi ha detto di stare indietro. Abbiamo avuto tante occasioni per portarla a casa, ma non l'abbiamo fatto. Loro erano impauriti, non hanno fatto un bella partita. Noi dobbiamo sempre scendere in campo e dare il massimo".

