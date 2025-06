Lazio, Castellanos insieme a Valderrama: l'evento a Miami - FOTO

Una coppia insolita a Miami: il Taty Castellanos insieme a Carlos Valderrama, mitico centrocampista colombiano. I due si sono ritrovati nello stesso evento a Miami, in America, nel corso della notte italiana di sabato 7 giugno. Al Chase Stadium, infatti, è andata in scena la terza edizione di 'The Beautiful Game by R10 & RC3', un'iniziativa benefica organizzata dalle da Ronaldinho e Roberto Carlos. In campo c'era proprio il centravanti della Lazio, che non si è lasciato sfuggire uno scatto con Valderrama. Di seguito la foto.

